Djokovar Doudaev - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Djokovar Doudaev
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Djokovar Doudaev
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Моленбек (Моленбек)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:3
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.04.2024
|88' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:4
|Моленбек (Моленбек)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|26.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|22.12.2023
|46' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:6
|Брюгге (Брюгге)
|16.12.2023
|85' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|31' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|02.12.2023
|86' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)