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Хосе Кальехон
Новости
Хосе Кальехон - новости
Завершил карьеру
11 февраля 1987 (39)
#7 | Нападающий
178 см | 73 кг
Испания
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Экс-игрок «Реала» подписал контракт с клубом из 4-го дивизиона Испании
2024.07.24 18:00
Воспитанник «Реала» Кальехон вернулся в Испанию после девяти сезонов в Серии А
2022.07.25 19:51
Форвард «Фиорентины» Кальехон заразился коронавирусом
2020.11.07 08:25
Фото
«Фиорентина» объявила о переходе Кальехона
2020.10.05 21:55
Семеду, де Йонг, Гризманн – в основе «Барселоны» на матч с «Наполи»; Гаттузо выпустил Инсинье, Мертенса, Кальехона
2020.08.08 20:59
Максимович, Мертенс, Кальехон – в основе «Наполи» на финал Кубка; Буффон, Дибала, Роналду сыграют у «Ювентуса»
2020.06.17 21:13
3
Football Italia: Кальехон станет партнером Черышева в «Валенсии»
2020.06.07 11:41
Максимович, Мертенс, Кальехон – в составе «Наполи» на матч с «Барселоной»; Ракитич, Гризманн, Месси сыграют у гостей
2020.02.25 21:59
Карраско может зимой оказаться в «Наполи»
2019.12.28 13:00
1
Де Лаурентис: «Если Мертенс и Кальехон хотят быть проданными в Китай, чтобы жить в дерьме 2-3 года, это их проблема»
2019.10.17 17:22
12
Ни один игрок «Ювентуса» не вошел в сборную зимы Серии А по версии Opta
2019.03.19 15:27
11
Фото
Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы
2019.02.15 20:58
УЕФА включил Ло Чельсо, Баркли и Кальехона в команду недели Лиги Европы
2019.02.15 15:47
Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored
2019.02.15 13:35
5
Фото
Баркли, Кальехон и одноклубник Черышева – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
2019.02.15 07:43
1
Кальехон: «Мы должны сделать то же, что и в первом матче с «ПСЖ», но взять три очка»
2018.11.06 10:37
На Кальехона претендуют «Атлетико» и «Милан»
2018.06.04 07:05
Гамшик и Мертенс могут уйти из «Наполи» по окончании сезона
2018.05.19 13:09
1
«Милан» хочет заполучить Кальехона и может предложить Сусо взамен
2018.04.05 13:23
2
Кальехон: «У всех в «Наполи» есть общая мечта»
2018.02.11 14:40
Серия А. «Наполи» на выезде добился победы над «Интером»
2017.04.30 23:42
2
Серия А. «Наполи» на выезде крупно переиграл «Лацио», Инсинье оформил дубль
2017.04.09 23:40
5
Кальехон: «Рад, что «Наполи» прошел в полуфинал»
2017.01.25 07:18
1
Лига чемпионов. Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа», но вылетело из еврокубков
2016.12.07 00:54
9
Лопетеги: «Чемпионат Италии сделал испанских игроков сильнее»
2016.10.02 14:57
Полузащитник «Наполи» Кальехон будет прооперирован
2016.09.11 07:52
Рейна: «С уходом Игуаина, Кальехон может забивать больше»
2016.09.05 11:57
1
Фото
«Наполи» продлил контракт с Кальехоном до 2020 года
2016.07.07 21:39
«Наполи» ведет переговоры с Кальехоном и Альбиолем по поводу новых контрактов
2016.06.08 19:46
«Барселона» заинтересована в Кальехоне
2016.05.26 00:40
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