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Хосе Кальехон
Статистика
Хосе Кальехон - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1987 (39)
#7 | Нападающий
178 см | 73 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Марбелья
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Марбелья
0 : 1
04.01.2025
Атлетико
1' - 90'
Испания. Кубок, 2 раунд
Марбелья
1 : 0
05.12.2024
Бургос
1' - 90'
32'
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