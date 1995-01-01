Ни один игрок «Ювентуса» не вошел в сборную зимы Серии А по версии Opta

Статистический твиттер-аккаунт Opta опубликовал сборную зимы Серии А.

В команду не попал ни один из футболистов «Ювентуса».

Туринцы лидируют в турнирной таблице после 28-ми туров, опережая ближайшего преследователя «Наполи» на 15 очков.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессио Романьоли («Милан»).

Полузащитники: Деннис Прат («Сампдория»), Петр Зелински, Хосе Кальехон (оба – «Наполи»), Алехандро Гомес («Аталанта»).

Нападающие: Кшиштоф Пентек («Милан»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Дуван Сапата («Аталанта»).