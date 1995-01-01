Ни один игрок «Ювентуса» не вошел в сборную зимы Серии А по версии Opta

Игроки юве слишком хороши для какой то обычной зимней сборной серии А. Они выше этого, метят в сборную лч
Статистический твиттер-аккаунт Opta опубликовал сборную зимы Серии А.
В команду не попал ни один из футболистов «Ювентуса».
Туринцы лидируют в турнирной таблице после 28-ми туров, опережая ближайшего преследователя «Наполи» на 15 очков.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессио Романьоли («Милан»).
Полузащитники: Деннис Прат («Сампдория»), Петр Зелински, Хосе Кальехон (оба – «Наполи»), Алехандро Гомес («Аталанта»).
Нападающие: Кшиштоф Пентек («Милан»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Дуван Сапата («Аталанта»).