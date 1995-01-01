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    Ни один игрок «Ювентуса» не вошел в сборную зимы Серии А по версии Opta

    Статистический твиттер-аккаунт Opta опубликовал сборную зимы Серии А.

    В команду не попал ни один из футболистов «Ювентуса».

    Туринцы лидируют в турнирной таблице после 28-ми туров, опережая ближайшего преследователя «Наполи» на 15 очков.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

    Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессио Романьоли («Милан»).

    Полузащитники: Деннис Прат («Сампдория»), Петр Зелински, Хосе Кальехон (оба – «Наполи»), Алехандро Гомес («Аталанта»).

    Нападающие: Кшиштоф Пентек («Милан»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Дуван Сапата («Аталанта»).

    Источник: Opta

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +460

      SarJr 3 часа назад

      Игроки юве слишком хороши для какой то обычной зимней сборной серии А. Они выше этого, метят в сборную лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      loko-the_best 3 часа назад

      Польша 3 из 11 представляет) а ещё же в других чемпионатах есть топ игроки) сборная сильная должна быть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 5 часов назад

      Видимо совсем забыли про Ювентус. А может это заговор?

      1
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      Рейтинг: +1440

      Черкизовский Кот 5 часов назад

      Кажется, они забыли, что...
      Фабио Куальярелла: 28 игр, 21 гол, 7 голевых передач.
      Криштиану Роналду: 26 игр, 19 голов, 8 голевых передач.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      cez63 6 часов назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 6 часов назад

      Видно кто-то в этом жёлтом издании очень сильно топит за Миланские клубы))

      3
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator > AtticusFinch 4 часа назад

      Милан выдал очень качественный рывок с начала 2019 года, так что тут заслуженно, я думаю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Бомбардиръ 7 часов назад

      Yopta, что за Opta?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Karabaz 7 часов назад

      Дибалу жалко, он так старался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1189

      EcioAuditore 7 часов назад

      Грамотеи Бомбардира.... На вошел...Мдааааааааааа....

      0
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      Рейтинг: +626

      CSKA471 8 часов назад

      Бред

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