Кальехон: «Мы должны сделать то же, что и в первом матче с «ПСЖ», но взять три очка»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон рассказал о задачах свей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы должны сделать то же, что и в первом матче, но взять три очка в этот раз. Я чувствую себя расслабленным, хорошо работаю и помогаю команде. Я также делаю голевые передачи партнерам. Футбол такой и есть: когда приходит первый гол, за ним идут следующие», – заявил Кальехон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.