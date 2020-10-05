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    «Фиорентина» объявила о переходе Кальехона

    Полузащитник Хосе Кальехон перешел из «Наполи» в «Фиорентину».

    33-летний испанец сменил команду на правах свободного агента.

    Детали контракта футболиста с новым клубом пока неизвестны.

    • Кальехон выступал за «Наполи» с лета 2013 года.
    • За семь сезонов игрок провел 349 матчей, забил 82 гола и сделал 78 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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