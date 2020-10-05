«Фиорентина» объявила о переходе Кальехона

Полузащитник Хосе Кальехон перешел из «Наполи» в «Фиорентину».
33-летний испанец сменил команду на правах свободного агента.
Детали контракта футболиста с новым клубом пока неизвестны.
- Кальехон выступал за «Наполи» с лета 2013 года.
- За семь сезонов игрок провел 349 матчей, забил 82 гола и сделал 78 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina #ForzaViola #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard pic.twitter.com/vGTYdckVAX— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020