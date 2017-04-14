Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энтони Стоукс - статистика

Завершил карьеру
25 июля 1988 (38), Дублин
#9 | Нападающий
180 см | 75 кг
Ирландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
14.04.2017
Блэкберн
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
21.01.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 3
17.12.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
2 : 3
13.12.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
3 : 2
10.12.2016
Блэкберн
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.11.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
19.11.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 1
17.08.2016
Блэкберн
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 4
06.08.2016
Норвич Сити
46' - 90'
67'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+