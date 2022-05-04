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Скотт Карсон
Статистика
Скотт Карсон - статистика
Завершил карьеру
3 сентября 1985 (41)
#33 | Вратарь
191 см | 86 кг
Англия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Кубок 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Англии 2013
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
3 : 1
04.05.2022
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Сити
4 : 3
26.04.2022
Реал
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико
0 : 0
13.04.2022
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Сити
1 : 0
05.04.2022
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити
0 : 0
09.03.2022
Спортинг
73' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Спортинг
0 : 5
15.02.2022
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
07.12.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити
2 : 1
24.11.2021
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Манчестер Сити
4 : 1
03.11.2021
Брюгге
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1 : 5
19.10.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
ПСЖ
2 : 0
28.09.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Манчестер Сити
6 : 3
15.09.2021
РБ Лейпциг
Был в запасе
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