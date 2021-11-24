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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - ПСЖ
Манчестер Сити - ПСЖ: обзор матча 24 ноября 2021
Манчестер Сити
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
63'
Р. Стерлинг
76'
Г. Жезус
50'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - ПСЖ
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Канселу
80'
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
76'
67'
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Мендеш
67'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
63'
61'
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Родри
55'
Замена
Г. Жезус
️️️️
А. Зинченко
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Денис Франки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-1-3
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
3
Диаш
47
Зинченко
16
Родри
2
Канселу
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
4-2-1-2-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
5
Паредес
5
Гуйе
21
Эррера
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
47
Зинченко
9
Жезус
9
Жезус
47
Зинченко
25
Мендеш
6
Керер
6
Керер
25
Мендеш
21
Эррера
2
Перейра
2
Перейра
21
Эррера
5
Гуйе
11
Ди Мария
11
Ди Мария
5
Гуйе
Остались в запасе
Манчестер Сити
ПСЖ
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Денис Франки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Денис Франки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - ПСЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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