Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Брюгге
Манчестер Сити - Брюгге: обзор матча 03 ноября 2021
Манчестер Сити
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Брюгге
15'
Ф. Фоден
54'
Р. Марез
72'
Р. Стерлинг
90+2'
Г. Жезус
17'
Д. Стоунз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Брюгге
ГОЛ! 4:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Ж. Канселу
90'
+2
87'
Замена
К. Соуа
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
80'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
80'
78'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
М. Ритс
78'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Мата
78'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Ланг
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
75'
ГОЛ! 3:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
И. Гюндоган
72'
72'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Э. Соболь
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
69'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Грилиш
68'
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
Ж. Канселу
54'
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Стоунз
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Канселу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
47
Фоден
4-5-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
13
Хендри
34
Н'Соки
22
Мата
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
23
Ритс
17
Де Кетеларе
47
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
47
Фоден
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
20
Силва
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Силва
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
10
Грилиш
9
Жезус
9
Жезус
10
Грилиш
23
Соболь
16
Рикка
16
Рикка
23
Соболь
22
Мата
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
22
Мата
23
Ритс
72
Мбамба
72
Мбамба
23
Ритс
17
Де Кетеларе
14
Соуа
14
Соуа
17
Де Кетеларе
70
Ланг
12
Дост
12
Дост
70
Ланг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брюгге
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Манчестер Сити - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Игра
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Брюгге
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
18:20
1
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
18:20
1
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+