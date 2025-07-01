Введите ваш ник на сайте
Скотт Карсон - трансферы

Завершил карьеру
3 сентября 1985 (40)
#33 | Вратарь
191 см | 86 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Манчестер Сити
Без клуба
Свободный агент
20.07.21 / 01.07.25
Дерби Каунти
Манчестер Сити
Свободный агент
08.08.19 / 31.05.21
Дерби Каунти
Манчестер Сити
Аренда
01.07.15 / 20.07.21
Уиган Атлетик
Дерби Каунти
?
18.07.08 / 01.07.11
Ливерпуль
Вест Бромвич
4 млн €
10.08.07 / 30.06.08
Ливерпуль
Астон Вилла
Аренда
16.08.06 / 08.07.07
Ливерпуль
Чарльтон
Аренда
10.03.06 / 01.05.06
Ливерпуль
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
21.01.05 / 18.07.08
Лидс
Ливерпуль
1,40 млн €
