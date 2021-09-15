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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Манчестер Сити - РБ Лейпциг: обзор матча 15 сентября 2021
Манчестер Сити
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
6 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
16'
Н. Аке
28'
Н. Мукиэле (АГ)
45+2'
Р. Марез (П)
56'
Д. Грилиш
75'
Ж. Канселу
85'
Г. Жезус
42'
К. Нкунку
51'
К. Нкунку
73'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - РБ Лейпциг
ГОЛ! 6:3!
Г. Жезус
85'
81'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
К. Нкунку
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Грилиш
81'
79'
Вторая желтая
Анхелиньо
ГОЛ! 5:3!
Ж. Канселу
Пас отдал
И. Гюндоган
75'
73'
ГОЛ! 4:3!
К. Нкунку
Пас отдал
Ю. Поульсен
72'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Торрес
71'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
71'
61'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
60'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
60'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
59'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
59'
58'
Желтая карточка
Анхелиньо
ГОЛ! 4:2!
Д. Грилиш
56'
51'
ГОЛ! 3:2!
К. Нкунку
49'
Желтая карточка
Т. Адамс
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Марез
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Л. Клостерманн
42'
ГОЛ! 2:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Н. Мукиэле
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Мукиэле
Пас отдал
К. Де Брюйне
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Грилиш
16'
Желтая карточка
А. Зинченко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
45
Ромео Лавиа
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
26
Де Брюйне
9
Торрес
4-1-1-2-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
4
Орбан
17
Анхелиньо
12
Адамс
27
Лаймер
20
Ольмо
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
26
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
9
Торрес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Торрес
10
Грилиш
9
Жезус
9
Жезус
10
Грилиш
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
28
Нкунку
24
Гвардиол
24
Гвардиол
28
Нкунку
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
20
Ольмо
9
Бробби
9
Бробби
20
Ольмо
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
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