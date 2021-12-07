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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити: обзор матча 07 декабря 2021
РБ Лейпциг
07.12.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
24'
Д. Собослаи
71'
А. Силва
77'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Желтая карточка
Т. Адамс
90'
+1
87'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Н. Аке
87'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Силва
86'
83'
Красная карточка
К. Уокер
81'
Желтая карточка
Д. Стоунз
Замена
Б. Бробби
️️️️
Э. Форсберг
79'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
А. Зинченко
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
Э. Форсберг
71'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
63'
Замена
М. Симакан
️️️️
Л. Клостерманн
46'
46'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Фоден
30'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Лаймер
24'
Желтая карточка
К. Кампль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
24
Гвардиол
16
Клостерманн
20
Мукиэле
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
15
Аке
6
Стоунз
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
10
Грилиш
47
Фоден
16
Клостерманн
3
Симакан
3
Симакан
16
Клостерманн
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
19
Силва
6
Мориба
6
Мориба
19
Силва
10
Форсберг
9
Бробби
9
Бробби
10
Форсберг
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
26
Де Брюйне
15
Аке
3
Диаш
3
Диаш
15
Аке
47
Фоден
19
Стерлинг
19
Стерлинг
47
Фоден
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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