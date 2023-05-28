Тимур Жакупов - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Базылович
|Фамилия
|Жакупов
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Базылович
|Фамилия
|Жакупов
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:0
|Ордабасы (Шымкент)
|13.08.2023
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|06.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:2
|Кайсар (Кызылорда)
|68'
|23.07.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|03.06.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Окжетпес (Кокшетау)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Кайсар (Кызылорда)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:3
|Кайрат (Алматы)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Актобе (Актобе)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|0:1
|Астана (Астана)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Шахтер (Караганда)