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    Тимур Жакупов - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Тимур
    Отчество Базылович
    Фамилия Жакупов
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Караганда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1995 (28 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2023 Был в запасе Шахтер (Караганда) 2:1 Тобол (Костанай)
    27.09.2023 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Тобол (Костанай)
    24.09.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:2 Жетысу (Талдыкорган)
    16.09.2023 Был в запасе Астана (Астана) 2:1 Тобол (Костанай)
    27.08.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 0:0 Ордабасы (Шымкент)
    13.08.2023 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:1 Тобол (Костанай)
    06.08.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 0:2 Кайсар (Кызылорда)
    68'
    23.07.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 2:0 Окжетпес (Кокшетау)
    03.06.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    28.05.2023 Был в запасе Окжетпес (Кокшетау) 1:2 Тобол (Костанай)
    14.05.2023 Был в запасе Кайсар (Кызылорда) 1:0 Тобол (Костанай)
    06.05.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:3 Кайрат (Алматы)
    23.04.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:2 Актобе (Актобе)
    16.04.2023 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 4:1 Тобол (Костанай)
    09.04.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 0:1 Астана (Астана)
    02.04.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 1:1 Тобол (Костанай)
    14.03.2023 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:1 Шахтер (Караганда)
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