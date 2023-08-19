Fanen Joseph Akyam - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Fanen Joseph Akyam
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Fanen Joseph Akyam
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|12
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|85' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:2
|Белшина (Бобруйск)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:4
|Динамо (Минск)
|29.10.2023
|68' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Гомель (Гомель)
|22.10.2023
|78' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|07.10.2023
|72' -90'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.09.2023
|1' -46'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|Нафтан (Новополоцк)
|22.09.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|16.09.2023
|1' -81'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|61'
|02.09.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|19.08.2023
|72' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|05.08.2023
|1' -64'
|Белшина (Бобруйск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|08.07.2023
|46' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|01.07.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|7:2
|Белшина (Бобруйск)
|2'
|25.06.2023
|1' -73'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Минск (Минск)
|21'