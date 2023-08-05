Дурма Манионги - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Дурма
|Фамилия
|Манионги
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дурма
|Фамилия
|Манионги
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|76' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|05.11.2023
|75' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|83'
|27.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Динамо (Минск)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2023
|72' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|03.09.2023
|63' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|90'
|18.08.2023
|31' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|05.08.2023
|62' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.07.2023
|76' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.06.2023
|1' -87'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|23.06.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.06.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|27.05.2023
|1' -55'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)