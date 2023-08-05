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    Дурма Манионги - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Дурма
    Фамилия Манионги
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Родной город Браззавиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 2005 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 11 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2023 76' -90' Ислочь (Минский район) 3:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    05.11.2023 75' -90' Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    83'
    27.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:4 Сморгонь (Сморгонь)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    07.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:4 Динамо (Минск)
    29.09.2023 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    16.09.2023 72' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:2 Гомель (Гомель)
    03.09.2023 63' -90' Шахтер (Солигорск) 3:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    90'
    18.08.2023 31' -90' Нафтан (Новополоцк) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    05.08.2023 62' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    07.07.2023 76' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    30.06.2023 1' -87' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Ислочь (Минский район)
    23.06.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.06.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    27.05.2023 1' -55' Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
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