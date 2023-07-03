Алекс - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Наскименто
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Наскименто
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|20.08.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|14.08.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|4:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|05.08.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.07.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:3
|Гойас (Гояния)
|03.07.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)