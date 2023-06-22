Луан Диас - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|14.08.2023
|79' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|4:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.07.2023
|69' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.07.2023
|72' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.07.2023
|66' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:3
|Гойас (Гояния)
|03.07.2023
|1' -56'
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.06.2023
|68' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|22.06.2023
|76' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.04.2023
|72' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|90'