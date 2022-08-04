Ненад Томович - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Томович
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Томович
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|11.08.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)
|34' 68'