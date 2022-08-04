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    Ненад Томович - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Ненад
    Фамилия Томович
    Команда СПАЛ
    Состав Основной
    Родной город Крагуевац
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 7 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    06.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    11.08.2022 1' -90' Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
    34' 68'
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