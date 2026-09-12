Статистика по турнирам

Сербия. Суперлига 2026/2027 Сербия. Суперлига 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Олимпиада 2008