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Сербия. Суперлига
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Чукарички
Ненад Томович
Статистика
€ 25 тыс
Ненад Томович - статистика
Чукарички
30 августа 1987 (39), Крагуевац
#4 | Защитник
184 см | 79 кг
Сербия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 8 тур
Радник
3 : 1
05.09.2026
Чукарички
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
0 : 5
29.08.2026
Войводина
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 6 тур
Црвена Звезда
4 : 0
23.08.2026
Чукарички
59' - 90'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
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Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби
1 : 0
17.08.2023
АЕК
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
1 : 1
09.08.2023
Маккаби
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
1 : 1
02.08.2023
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
2 : 3
27.07.2023
АЕК
1' - 90'
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