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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - АЕК
Маккаби - АЕК: обзор матча 17 августа 2023
Маккаби
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЕК
86'
Э. Захави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - АЕК
Замена
Э. Голаса
️️️️
П. Гуягон
90'
89'
Желтая карточка
Р. Лопеш
87'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Г. Ледеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Захави
86'
85'
Желтая карточка
А. Гарсия
Замена
Ш. Пивен
️️️️
И. Масон
84'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Н. Биттон
84'
76'
Желтая карточка
Г. Ледеш
72'
Желтая карточка
Б. Гама
66'
Желтая карточка
Ф. Санчес
64'
Замена
Б. Гама
️️️️
И. Фараж
Замена
Милсон
️️️️
Й. Коэн
62'
46'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
Желтая карточка
Р. Ревиво
44'
26'
Желтая карточка
И. Фараж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Дан Битон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
3-1-4-2
1
Перец
3
Ревиво
4
Саборит
97
Масон
55
Биттон
10
Битон
8
Перец
8
Гуягон
8
ван Овереем
7
Захави
10
Коэн
3-2-1-1-3
12
Пирич
28
Санчес
4
Томович
14
Гарсия
8
Понс
7
Ледеш
6
Каптум
11
Фараж
15
Миличевич
9
Гьюрчо
9
Соль
97
Масон
21
Пивен
21
Пивен
97
Масон
8
Гуягон
23
Голаса
23
Голаса
8
Гуягон
55
Биттон
36
Каничовски
36
Каничовски
55
Биттон
10
Коэн
7
Милсон
7
Милсон
10
Коэн
11
Фараж
16
Гама
16
Гама
11
Фараж
7
Ледеш
10
Тричковски
10
Тричковски
7
Ледеш
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
Остались в запасе
Маккаби
АЕК
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Маккаби - АЕК
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
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06.11.2026
Кармиотисса
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2 : 2
31.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
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