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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Маккаби
АЕК - Маккаби: обзор матча 09 августа 2023
АЕК
09.08.2023, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Маккаби
80'
И. Фараж
64'
Й. Коэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Маккаби
Замена
Р. Мамас
️️️️
П. Понс
90'
+3
Желтая карточка
П. Понс
86'
Пенальти не реализован!
И. Тричковски
86'
84'
Желтая карточка
Н. Биттон
ГОЛ! 1:1!
И. Фараж
Пас отдал
И. Тричковски
80'
77'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
П. Гуягон
77'
Замена
Э. Альмог
️️️️
Й. Коэн
Замена
В. Каптум
️️️️
Г. Ледеш
69'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Б. Гама
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Й. Коэн
Пас отдал
И. Масон
59'
Желтая карточка
Э. Саборит
Замена
И. Фараж
️️️️
Р. Лопеш
56'
Желтая карточка
А. Гарсия
3'
3'
Желтая карточка
Д. Битон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
3-2-1-4
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
28
Санчес
8
Понс
7
Ледеш
16
Гама
21
Лопеш
9
Соль
9
Гьюрчо
15
Миличевич
3-1-4-2
1
Перец
97
Масон
4
Саборит
3
Ревиво
55
Биттон
8
ван Овереем
10
Битон
8
Гуягон
8
Перец
10
Коэн
7
Захави
8
Понс
66
Мамас
66
Мамас
8
Понс
7
Ледеш
6
Каптум
6
Каптум
7
Ледеш
21
Лопеш
11
Фараж
11
Фараж
21
Лопеш
16
Гама
10
Тричковски
10
Тричковски
16
Гама
8
Гуягон
36
Каничовски
36
Каничовски
8
Гуягон
10
Коэн
29
Альмог
29
Альмог
10
Коэн
Остались в запасе
АЕК
Маккаби
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча АЕК - Маккаби
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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