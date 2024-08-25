Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур