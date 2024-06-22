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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Славия-Мозырь
Нафтан - Славия-Мозырь: обзор матча 22 июня 2024
Нафтан
22.06.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
90+5'
П. Чикида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Славия-Мозырь
90'
+5
Желтая карточка
В. Полоз
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Чикида
Желтая карточка
А. Лебедев
90'
+3
87'
Замена
А. Батищев
️️️️
В. Ложкин
67'
Желтая карточка
К. Дрош
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Сучков
63'
57'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Р. Грибовский
Желтая карточка
А. Сучков
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
4-1-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
3
Кучинский
79
Бадоев
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
4-1-1-3-2
22
Иваненко
31
Залеский
27
Чикида
2
Шемрук
12
Иванов
6
Кузнецов
6
Дрош
13
Полоз
11
Рябых
17
Котляров
9
Грибовский
25
Ложкин
17
Сучков
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Сучков
25
Ложкин
9
Батищев
9
Батищев
25
Ложкин
9
Грибовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
9
Грибовский
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
16
Дмитрий Сай
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
30
Артем Сороко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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