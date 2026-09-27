Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Усанов - статистика

Череповец
14 января 2001 (25), Тосно
#30 | Полузащитник
169 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Балтика-2
1 : 4
20.09.2026
Череповец
1' - 89'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Череповец
18
2
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Балтика-2
1 : 4
20.09.2026
Череповец
1' - 89'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Череповец
1 : 1
09.08.2026
Спартак-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
2 : 1
26.07.2026
Искра
1' - 77'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
1' - 67'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
1' - 90'
85'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
4 : 2
24.05.2026
Череповец
1' - 90'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
1' - 76'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Череповец
3 : 0
12.04.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
1
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+