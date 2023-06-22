Gino Vivi - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Gino Vivi
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Gino Vivi
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Остин
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|США. МЛС, 13 тур
|22.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:3
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 13 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|США. МЛС, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:4
|Даллас (Даллас)
|15.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|05.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|01.06.2023
|1' -58'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|18.05.2023
|78' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)