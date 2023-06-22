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    Gino Vivi - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Gino Vivi
    Команда Лос-Анджелес Гэлакси
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 Был в запасе Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси США. МЛС, 13 тур
    22.04.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Сан-Хосе США. МЛС, 13 тур
    14.04.2024 Был в запасе Ванкувер Уайткепс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси США. МЛС, 11 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:4 Даллас (Даллас)
    15.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.10.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    09.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    05.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.07.2023 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    22.06.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    11.06.2023 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    01.06.2023 1' -58' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    28.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:1 Шарлотт (Шарлотт)
    21.05.2023 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    18.05.2023 78' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    15.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
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