Михаил Рудавский - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Рудавский
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Рудавский
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Динамо (Киев)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.05.2023
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|14.05.2023
|1' -55'
|Верес (Ровно)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|08.05.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.05.2023
|8' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Рух (Львов)
|29.04.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|23.04.2023
|81' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)