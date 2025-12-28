Введите ваш ник на сайте
€ 600 тыс

Галымжан Кенжебек - новости

Ахмат
12 февраля 2003 (22), Тараз
#19 | Нападающий
177 см
Казахстан
Статистика Новости Трансферы
Фото Состоялся 3-й трансфер «Ахмата» за день
10 января
4
«Ахмат» бесплатно подпишет игрока сборной Казахстана
2025.12.28 21:50
1
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
2025.12.08 10:40
1
«Динамо» претендует на вингера сборной Казахстана
2025.10.28 21:21
