|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2023
|90' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|08.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)