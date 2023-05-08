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    Rai - статистика

    #75 | Полузащитник
    Имя Rai
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    30.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    19.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.06.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2023 90' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.05.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    08.05.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.04.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.04.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
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