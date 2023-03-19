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    Никита Грибов - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Витальевич
    Фамилия Грибов
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 мая 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2023 1' - 46' Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    20.05.2023 1' - 90' Белшина 0:2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    14.05.2023 1' - 90' Нафтан 0:1 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    06.05.2023 1' - 90' Белшина 0:3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    Статистика по турнирам
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