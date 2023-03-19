Никита Грибов - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Грибов
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 2002 (21 год)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Грибов
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2023
|1' - 46'
|Шахтер
|7:3
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
|20.05.2023
|1' - 90'
|Белшина
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
|14.05.2023
|1' - 90'
|Нафтан
|0:1
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
|06.05.2023
|1' - 90'
|Белшина
|0:3
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|8
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2023
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|20.05.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Неман (Гродно)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.05.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|22.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|90'
|14.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|08.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.03.2023
|88' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Белшина (Бобруйск)