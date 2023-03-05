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    Алекс Чидомере - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Чидомере
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Был в запасе Металлист 0:0 Колос Украина. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    11.03.2023 Был в запасе Ингулец (Петрово) 2:1 Металлист (Харьков)
    05.03.2023 1' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
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