Алекс Чидомере - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Чидомере
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Чидомере
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|1:0
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист
|0:0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)