Захар Карпусь - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Захар
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Карпусь
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Захар
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Карпусь
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Кривбасс
|1:0
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Верес
|1:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Львов
|2:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Заря (Луганск)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|12.03.2023
|87' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Шахтер (Донецк)