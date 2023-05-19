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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 19 мая 2023
Ворскла
19.05.2023, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
62'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Кривбасс
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Т. Сефери
90'
+1
81'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
В. Рябов
78'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
М. Лунев
Замена
В. Юрченко
️️️️
А. Челядин
72'
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
А. Бацула
62'
60'
Замена
В. Семотюк
️️️️
Д. Соса
Желтая карточка
Р. Степанюк
52'
50'
Желтая карточка
Д. Соса
Желтая карточка
Е. Павлюк
42'
34'
Желтая карточка
М. Задерака
28'
Желтая карточка
И. Дибанго
Желтая карточка
Т. Сефери
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
10
Рифет Капич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
4-2-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
5
Рамирес
3
Кравец
7
Степанюк
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
17
Сефери
2-1-1-3-3
30
Клищук
55
Стецков
25
Дибанго
2
Рябов
10
Капич
20
Задерака
77
Понедельник
10
Хомченовский
7
Соса
27
Дебелко
14
Лунев
17
Сефери
17
Чеснаков
17
Чеснаков
17
Сефери
38
Челядин
80
Юрченко
80
Юрченко
38
Челядин
2
Рябов
39
Опанасенко
39
Опанасенко
2
Рябов
7
Соса
91
Семотюк
91
Семотюк
7
Соса
14
Лунев
97
Кораблин
97
Кораблин
14
Лунев
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
23
Александр Домолега
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Стадион:
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