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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 12 марта 2023
Кривбасс
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
58'
Г. Судаков
80'
К. Келси
84'
М. Швед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Шахтер
89'
Замена
О. Очеретко
️️️️
А. Бондаренко
Замена
К. Приходько
️️️️
Е. Банада
88'
Замена
З. Карпусь
️️️️
Н. Татарков
87'
Замена
️️️️
Т. Стецков
87'
84'
ГОЛ! 0:3!
М. Швед
Пас отдал
Д. Крыськив
80'
ГОЛ! 0:2!
К. Келси
Пас отдал
Г. Судаков
71'
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
71'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Н. Джурасек
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Устименко
68'
Желтая карточка
Р. Капич
64'
60'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
60'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Т. Степаненко
58'
ГОЛ! 0:1!
Г. Судаков
Замена
А. Понедельник
️️️️
М. Задерака
57'
Желтая карточка
Д. Устименко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Кривбасс
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
22
Денис Шевченко
ЦП
29
Ким Приходько
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
77
Андрей Понедельник
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
4-2-3-1
29
Сарнавский
55
Стецков
13
Бескоровайный
15
Вернидуб
45
Якимец
10
Капич
44
Банада
11
Татарков
10
Хомченовский
20
Задерака
9
Устименко
4-2-3-1
1
Трубин
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
30
Джурасек
21
Зубков
19
Бондаренко
10
Судаков
14
Сикан
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
11
Татарков
77
Карпусь
77
Карпусь
11
Татарков
9
Устименко
27
Дебелко
27
Дебелко
9
Устименко
20
Задерака
77
Понедельник
77
Понедельник
20
Задерака
27
Степаненко
8
Крыськив
8
Крыськив
27
Степаненко
30
Джурасек
29
Назарина
29
Назарина
30
Джурасек
19
Бондаренко
27
Очеретко
27
Очеретко
19
Бондаренко
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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