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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Александрия
Кривбасс - Александрия: обзор матча 29 апреля 2023
Кривбасс
29.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
65'
Т. Стецков
81'
А. Микитишин
90+2'
Д. Мирошниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Александрия
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Мирошниченко
Пас отдал
М. Третьяков
Замена
З. Карпусь
️️️️
М. Лунев
90'
Желтая карточка
К. Приходько
88'
Замена
К. Приходько
️️️️
А. Микитишин
83'
83'
Замена
️️️️
Д. Скорко
ГОЛ! 2:0!
А. Микитишин
81'
75'
Желтая карточка
В. Бондаренко
73'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Н. Михайленко
73'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Волошин
ГОЛ! 1:0!
Т. Стецков
Пас отдал
М. Задерака
65'
50'
Желтая карточка
К. Сигеев
Желтая карточка
Д. Хомченовский
46'
44'
Замена
В. Волошин
️️️️
А. Кулаков
Желтая карточка
М. Лунев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
15
Викентий Волошин
АП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
10
Капич
7
Микитишин
11
Татарков
77
Понедельник
14
Лунев
10
Хомченовский
20
Задерака
3-2-4-1
30
Шевченко
4
Бабогло
22
Скорко
4
Бондаренко
23
Копина
91
Михайленко
75
Третьяков
37
Рыбалка
45
Калитвинцев
66
Сигеев
10
Кулаков
7
Микитишин
29
Приходько
29
Приходько
7
Микитишин
14
Лунев
77
Карпусь
77
Карпусь
14
Лунев
Волошин
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
Волошин
10
Кулаков
15
Волошин
15
Волошин
10
Кулаков
91
Михайленко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
91
Михайленко
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Кривбасс - Александрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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