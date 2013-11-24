Мариус Никулае - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Никулае
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Никулае
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|13
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|75' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|04.05.2014
|75' -90'
|Говерла (Ужгород)
|6:0
|Волынь (Луцк)
|27.04.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|24.04.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|19.04.2014
|1' -60'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|29.03.2014
|1' -80'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|41'
|23.03.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|16.03.2014
|1' -67'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|29' 67' 36'
|24.11.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|17'
|09.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|27.10.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|8'
|18.10.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|57'
|05.10.2013
|85' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Заря (Луганск)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Говерла (Ужгород)