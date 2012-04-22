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Луис Мигел
Статистика
Луис Мигел - статистика
Завершил карьеру
4 января 1980 (46), Лиссабон
#23 | Защитник
179 см | 76 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
11
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
4 : 0
22.04.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
5 : 1
20.02.2012
Валенсия
1' - 25'
23'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
4 : 0
12.02.2012
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
0 : 0
06.02.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2 : 2
08.01.2012
Валенсия
1' - 90'
41'
75'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 0
19.12.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 3
20.11.2011
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3 : 1
29.10.2011
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
23.10.2011
Атлетик
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
01.10.2011
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 2
21.09.2011
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1 : 0
10.09.2011
Атлетико
1' - 90'
52'
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