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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 01 октября 2011
Валенсия
01.10.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
4'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
Желтая карточка
Жонас
+1
Замена
Хайме
️️️️
Г. Сикейра
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Йебда
Замена
К. Мартинш
️️️️
Й. Молло
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Х. Мадуро
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Замена
Жонас
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
С. Каналес
Пас отдал
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хайме
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Гуаита
4
Руис
22
Матье
23
Мадуро
23
Рами
23
Мигел
11
Банега
10
Пьятти
19
Эрнандес
20
Каналес
9
Сольдадо
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
12
Лопес
5
Майнц
6
Сикейра
4
Рико
8
Йебда
89
Молло
17
Рико
11
Бенитес
19
Геихо
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
23
Мадуро
6
Альбельда
6
Альбельда
23
Мадуро
19
Эрнандес
17
Жонас
17
Жонас
19
Эрнандес
6
Сикейра
9
Хайме
9
Хайме
6
Сикейра
89
Молло
22
Мартинш
22
Мартинш
89
Молло
8
Йебда
14
Уче
14
Уче
8
Йебда
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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