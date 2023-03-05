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    Владимир Ковачевич - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Ковачевич
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Динамо Мх 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 26 тур
    47'
    26.03.2023 1' - 90' Акрон 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 24 тур
    90'
    19.03.2023 1' - 90' Динамо Мх 1:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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