Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Владимир Ковачевич - статистика

Сокол
11 ноября 1992 (33)
#5 | Защитник
190 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
30
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.05.2026
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Сокол
1 : 1
10.05.2026
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Волга
0 : 1
03.05.2026
Сокол
1' - 90'
78'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол
0 : 4
22.04.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Ротор
1 : 0
12.04.2026
Сокол
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Сокол
1 : 3
05.04.2026
Родина
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Арсенал
3 : 1
29.03.2026
Сокол
1' - 90'
58'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Сокол
0 : 3
22.03.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа
2 : 0
15.03.2026
Сокол
1' - 90'
60'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Чайка
1 : 0
07.03.2026
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Сокол
0 : 2
29.11.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
39'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Шинник
0 : 0
23.11.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сокол
0 : 1
16.11.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Торпедо
1 : 1
09.11.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
01.11.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сокол
1 : 0
25.10.2025
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.10.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
11.10.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Родина
2 : 0
29.09.2025
Сокол
1' - 90'
11'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сокол
0 : 0
14.09.2025
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
2 : 1
08.09.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Сокол
0 : 2
03.09.2025
КАМАЗ
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
1 : 0
30.08.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
3 : 1
23.08.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
16.08.2025
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
1' - 90'
49'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Сокол
0 : 0
26.07.2025
Чайка
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 0
20.07.2025
Сокол
1' - 90'
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
3
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+