Владимир Ковачевич - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Ковачевич
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Ковачевич
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Динамо Мх
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 26 тур
|47'
|26.03.2023
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 24 тур
|90'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Динамо Мх
|1:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|47'
|26.03.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|90'
|19.03.2023
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.03.2023
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|05.03.2023
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Арсенал (Тула)