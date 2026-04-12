Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор - Сокол: обзор матча 12 апреля 2026

Ротор
12.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
11' Д. Давидян
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Ротор - Сокол
Завершен
Замена
Максим Кайнов ️️️️➡️️ Давид Давидян
85'
83'
Желтая карточка
Николай Поярков
Замена
Максим Храмцов ️️️️➡️️ Александр Коротков
82'
74'
Замена
Николай Поярков ️️️️➡️️ Аллон Бутаев
Желтая карточка
Александр Клещенко
72'
66'
Желтая карточка
Никита Печенкин
58'
Замена
Владислав Шпитальный ️️️️➡️️ Максим Кутовой
55'
Замена
Антон Мухин ️️️️➡️️ Никита Глойдман
55'
Замена
Павел Киреенко ️️️️➡️️ Батраз Гурциев
Замена
Илья Родионов ️️️️➡️️ Имран Азнауров
55'
49'
Желтая карточка
Никита Глойдман
48'
Желтая карточка
Батраз Гурциев
Замена
Абу-Саид Эльдарушев ️️️️➡️️ Саид Алиев
46'
Замена
Вячеслав Бардыбахин ️️️️➡️️ Глеб Шильников
46'
Желтая карточка
Глеб Шильников
21'
ГОЛ! 1:0! Давид Давидян
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
22
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
23
Иван Чуриков
ПЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Владислав Лазарев
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
44
Томислав Дадич
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
69
Илья Родионов
АП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
71
Николай Поярков
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
15
Данилкин
11
Клещенко
2
Коротков
6
Макаров
5
Трошечкин
73
Азнауров
9
Давидян
7
Сафронов
22
Алиев
3-2-3-2
1
Крайков
19
Бутаев
6
Печенкин
55
Быков
23
Чуриков
33
Глойдман
7
Гурциев
18
Лазарев
97
Пасевич
91
Кутовой
77
Сасин
17
Шильников
80
Бардыбахин
80
Бардыбахин
17
Шильников
2
Коротков
34
Храмцов
34
Храмцов
2
Коротков
9
Давидян
18
Кайнов
18
Кайнов
9
Давидян
73
Азнауров
69
Родионов
69
Родионов
73
Азнауров
22
Алиев
77
Эльдарушев
77
Эльдарушев
22
Алиев
19
Бутаев
71
Поярков
71
Поярков
19
Бутаев
33
Глойдман
17
Мухин
17
Мухин
33
Глойдман
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
91
Кутовой
9
Шпитальный
9
Шпитальный
91
Кутовой
Остались в запасе
Ротор
Сокол
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Ротор - Сокол
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
16780
Новости команд
Все
Ротор
Сокол
«Пари НН» купил защитника за 50 миллионов рублей
Вчера, 01:48
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
21 июня
«Пари НН» купил защитника за 50 миллионов рублей
Вчера, 01:48
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
25 июня
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
21 июня
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая
4
Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»
24 мая
3
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
«КАМАЗ» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Сокол» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Сокол» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.12
9 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ротор
Сокол
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.05.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Сокол
1 : 1
10.05.2026
Спартак К
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.05.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Сокол
1 : 1
10.05.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Волга
0 : 1
03.05.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол
0 : 4
22.04.2026
Енисей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 