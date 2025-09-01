Введите ваш ник на сайте
Главная
Англия. АПЛ
Команды
Челси
Факундо Буонанотте
Трансферы
€ 20 млн
Факундо Буонанотте - трансферы
Челси
23 декабря 2004 (20)
#40 | Полузащитник
174 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.26
Брайтон
Челси
Аренда 2,30 млн €
10.08.24 / 30.06.25
Брайтон
Лестер
Аренда
01.01.23 / 30.06.28
Росарио Сентраль
Брайтон
6 млн €
