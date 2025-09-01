Введите ваш ник на сайте
€ 20 млн

Факундо Буонанотте - трансферы

Челси
23 декабря 2004 (20)
#40 | Полузащитник
174 см
Аргентина
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.26
Брайтон
Челси
Аренда 2,30 млн €
10.08.24 / 30.06.25
Брайтон
Лестер
Аренда
01.01.23 / 30.06.28
Росарио Сентраль
Брайтон
6 млн €
Главные новости
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
Аршавин сказал, сколько новичков нужно «Зениту»
07:47
2
«Краснодар» ушел лидером на перерыв, Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме, «Зенит» хочет взять еще одного бразильца и другие новости
01:20
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
00:59
2
Челестини поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
00:26
«Зенит» предложил 15 миллионов за 23-летнего бразильца
00:18
7
Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»
Вчера, 23:40
4
Видео«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:17
2
Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:57
1
Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 22:30
4
