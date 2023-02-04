Факундо Буонанотте - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Буонанотте
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Буонанотте
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|04.04.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|0:2
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|01.04.2023
|84' - 90'
|Брайтон
|3:3
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|5:0
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/4 финала
|15.03.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|04.04.2023
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|01.04.2023
|84' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:3
|Брентфорд (Лондон)
|15.03.2023
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|04.03.2023
|76' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:0
|Вест Хэм (Лондон)
|89'
|18.02.2023
|74' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|04.02.2023
|75' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)