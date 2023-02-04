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    Факундо Буонанотте - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Факундо
    Фамилия Буонанотте
    Команда Брайтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 декабря 2004 (18 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Тоттенхэм 2:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 30 тур
    04.04.2023 Был в запасе Борнмут 0:2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    01.04.2023 84' - 90' Брайтон 3:3 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 29 тур
    19.03.2023 Был в запасе Брайтон 5:0 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/4 финала
    15.03.2023 Был в запасе Брайтон 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 8 тур
    Статистика по турнирам
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