Андрей Чирук - статистика
#79 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Чирук
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ровно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Чирук
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ровно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 65'
|Колос
|3:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|58' - 90'
|Металлист 1925
|0:3
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла
|0:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -65'
|Колос (Ковалевка)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.04.2023
|58' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.03.2023
|66' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|32' 30'
|26.11.2022
|76' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)