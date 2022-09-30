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    Андрей Чирук - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Чирук
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Ровно
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 2001 (22 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 65' Колос 3:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 58' - 90' Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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