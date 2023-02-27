Фредерик Гейзельберг - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Гейзельберг
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Гейзельберг
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 67'
|Мидтьюлланд
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 2 тур
|31.03.2023
|1' - 72'
|Оденсе
|1:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|10'
|19.03.2023
|68' - 90'
|Силькеборг
|3:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -67'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|31.03.2023
|1' -72'
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|10'
|19.03.2023
|68' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|06.03.2023
|72' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|59' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|90'