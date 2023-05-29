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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Мидтьюлланд
Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 29 мая 2023
Силькеборг
29.05.2023, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
3 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
14'
К. Куск
75'
С. Тенгстедт
86'
С. Тенгстедт (П)
45+2'
Г. Исаксен
69'
К. Ольссон
79'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
Замена
Р. Эстрем
️️️️
Л. Энгель
90'
+4
87'
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
А. Гигович
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Тенгстедт
86'
79'
ГОЛ! 2:3!
Г. Исаксен
Пас отдал
А. Симсир
ГОЛ! 2:2!
С. Тенгстедт
75'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Ольссон
Пас отдал
А. Симсир
Желтая карточка
П. Маттссон
68'
67'
Желтая карточка
К. Ольссон
61'
Замена
А. Симсир
️️️️
Ж. Брумадо
61'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Мартинес
52'
Желтая карточка
Э. Мартинес
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
К. Ольссон
32'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
О. Серенсен
ГОЛ! 1:0!
К. Куск
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
19
Густав Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
7
Куск
6
Бринк
19
Клинге
7
Маттссон
8
Йоргенсен
8
Адамсен
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
29
Паулиньо
17
Тюхосен
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Гигович
8
Ольссон
18
Серенсен
74
Брумадо
4
Энгель
3
Эстрем
3
Эстрем
4
Энгель
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
18
Серенсен
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
18
Серенсен
32
Мартинес
35
Шарлес
35
Шарлес
32
Мартинес
74
Брумадо
58
Симсир
58
Симсир
74
Брумадо
8
Гигович
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
8
Гигович
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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