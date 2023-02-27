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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 27 февраля 2023
Мидтьюлланд
27.02.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
57'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
Желтая карточка
Ф. Гейзельберг
90'
+5
87'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Белл
83'
Желтая карточка
К. Тшиемб
82'
Желтая карточка
Н. Валлис
Замена
А. Симсир
️️️️
Э. Мартинес
80'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Паулиньо
70'
62'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
62'
Замена
А. Слимане
️️️️
Х. Эвьен
Замена
О. Серенсен
️️️️
А. Гигович
59'
Замена
Жуниньо
️️️️
Д. Андерссон
59'
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
А. Селмани
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
С. Хедлунд
12'
Желтая карточка
С. Хедлунд
Желтая карточка
А. Селмани
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Гартенманн
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Гигович
8
Ашур
8
Ольссон
11
Исаксен
9
Селмани
3-2-2-3
1
Хермансен
5
Тшиемб
3
Винтер
15
Риверос
10
Васс
26
Эвьен
17
Греве
7
Валлис
8
Белл
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
2
Андерссон
18
Жуниньо
18
Жуниньо
2
Андерссон
8
Гигович
18
Серенсен
18
Серенсен
8
Гигович
32
Мартинес
58
Симсир
58
Симсир
32
Мартинес
9
Селмани
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
9
Селмани
8
Белл
5
Радошевич
5
Радошевич
8
Белл
26
Эвьен
20
Слимане
20
Слимане
26
Эвьен
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 0
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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