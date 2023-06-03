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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Оденсе
Мидтьюлланд - Оденсе: обзор матча 03 июня 2023
Мидтьюлланд
03.06.2023, суббота, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
4 : 2
Завершен
Оденсе
28'
Г. Исаксен (П)
38'
К. Ольссон
57'
А. Симсир
82'
О. Серенсен
36'
М. Фрекьяер-Йенсен (П)
79'
М. Фрекьяер-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Оденсе
Замена
В. Андреасен
️️️️
Г. Исаксен
89'
85'
Замена
Г. Груббе
️️️️
А. Адельгор
ГОЛ! 4:2!
О. Серенсен
Пас отдал
Г. Исаксен
82'
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Шарлес
️️️️
А. Гигович
73'
Замена
П. Тексель
️️️️
М. Тюхосен
67'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
А. Симсир
67'
67'
Замена
O. Jebali
️️️️
А. Элис Трандарсон
ГОЛ! 3:1!
А. Симсир
Пас отдал
К. Ольссон
57'
46'
Замена
А. Муколли
️️️️
Я. Бреум
ГОЛ! 2:1!
К. Ольссон
Пас отдал
Жуниньо
38'
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
35'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Желтая карточка
М. Тюхосен
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Исаксен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
4-1-4-1
1
Лоссль
55
Бак Йенсен
18
Жуниньо
3
Гартенманн
17
Тюхосен
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
11
Исаксен
58
Симсир
3-2-3-2
1
Хансен
28
Слотсагер
6
Тверсков
29
Адельгор
8
Манне
21
Трандарсон
11
Хорнеман
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
2
Микельсон
10
Бреум
17
Тюхосен
22
Тексель
22
Тексель
17
Тюхосен
8
Гигович
35
Шарлес
35
Шарлес
8
Гигович
11
Исаксен
17
Андреасен
17
Андреасен
11
Исаксен
58
Симсир
74
Брумадо
74
Брумадо
58
Симсир
21
Трандарсон
5
5
21
Трандарсон
29
Адельгор
14
Груббе
14
Груббе
29
Адельгор
10
Бреум
98
Муколли
98
Муколли
10
Бреум
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Оденсе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
19
Густав Фрауло
ЦП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Hans Christian Bernat
ВР
10
Франко Тонгия
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
19
Густав Фрауло
ЦП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
10
Франко Тонгия
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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