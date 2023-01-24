Соичиро Козуки - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Соичиро
|Фамилия
|Козуки
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Соичиро
|Фамилия
|Козуки
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|1' - 73'
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -73'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -66'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|65'
|29.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|1' -80'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|56'