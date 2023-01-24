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    Соичиро Козуки - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Соичиро
    Фамилия Козуки
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 1' - 73' Шальке-04 0:0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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