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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Шальке-04
Санкт-Паули - Шальке-04: обзор матча 23 сентября 2023
Санкт-Паули
23.09.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
21'
М. Хартель (П)
57'
М. Хартель
90+2'
К. Бухалфа
29'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Шальке-04
ГОЛ! 3:1!
К. Бухалфа
Пас отдал
М. Хартель
90'
+2
Замена
Д. Немет
️️️️
К. Меткалф
88'
85'
Замена
Т. Калас
️️️️
Т. Баумгартль
83'
Желтая карточка
С. Полтер
82'
Замена
К. Топп
️️️️
Р. Шалленберг
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
82'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
О. Афолаян
82'
77'
Желтая карточка
Р. Шалленберг
66'
Замена
С. Козуки
️️️️
Ю. Кабадайи
66'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
П. Зегуйн
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Хартель
Пас отдал
Й. Эггештайн
57'
45'
+2
Желтая карточка
С. Брюннер
45'
+1
Желтая карточка
М. Камински
Желтая карточка
К. Меткалф
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Оувеян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хартель
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
2-1-2-1-4
22
Васили
21
Рицка
2
Салиакас
24
Меткалф
5
Метс
8
Смит
10
Хартель
21
Афолаян
11
Саад
19
Эггештайн
6
Валь
3-2-2-3
34
Лангер
2
Оувеян
32
Баумгартль
35
Камински
27
Брюннер
2
Джон Маркин
30
Зегуйн
20
Темпельман
91
Полтер
6
Шалленберг
7
Кабадайи
24
Меткалф
4
Немет
4
Немет
24
Меткалф
21
Афолаян
11
Бухалфа
11
Бухалфа
21
Афолаян
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
32
Баумгартль
26
Калас
26
Калас
32
Баумгартль
30
Зегуйн
8
Уэдраого
8
Уэдраого
30
Зегуйн
7
Кабадайи
41
Козуки
41
Козуки
7
Кабадайи
6
Шалленберг
9
Топп
9
Топп
6
Шалленберг
Остались в запасе
Санкт-Паули
Шальке-04
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
32
Justin Heekeren
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
22
Бленди Идризи
АП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
22
Бленди Идризи
АП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Санкт-Паули - Шальке-04
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
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