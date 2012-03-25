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    Лука Ди Маттео - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Ди Маттео
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Родной город Пескара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -80' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    53'
    05.05.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    02.05.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.04.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Парма (Парма)
    25.04.2012 27' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.04.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.04.2012 60' -90' Катания (Катания) 1:2 Лечче (Лечче)
    71'
    07.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:2 Рома (Рим)
    01.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Чезена (Чезена)
    25.03.2012 Был в запасе Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    18.03.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    11.03.2012 81' -90' Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    04.03.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    26.02.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Лечче (Лечче)
    19.02.2012 13' -90' Лечче (Лечче) 4:1 Сиена (Сиена)
    12.02.2012 52' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
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