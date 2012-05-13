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Лука Ди Маттео
Статистика
Лука Ди Маттео - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1988 (38), Пескара
#3 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
1' - 80'
53'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
02.05.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
27' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
60' - 90'
71'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
81' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 2
04.03.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4 : 1
19.02.2012
Сиена
13' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
52' - 90'
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