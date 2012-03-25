Лука Ди Маттео - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Ди Маттео
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Ди Маттео
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -80'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|53'
|05.05.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.04.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Парма (Парма)
|25.04.2012
|27' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.04.2012
|60' -90'
|Катания (Катания)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|71'
|07.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Рома (Рим)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|18.03.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|11.03.2012
|81' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|19.02.2012
|13' -90'
|Лечче (Лечче)
|4:1
|Сиена (Сиена)
|12.02.2012
|52' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)