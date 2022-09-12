Данил Голуб - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Голуб
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Данил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Голуб
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|85' - 90'
|Львов
|1:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|85' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|85' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|85' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|09.10.2022
|76' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Минай (Минай)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)