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    Данил Голуб - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Данил
    Отчество Олегович
    Фамилия Голуб
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 2003 (19 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 85' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 85' - 90' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 85' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    28.02.2023 85' -90' Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    20.11.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    09.10.2022 76' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Минай (Минай)
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    05.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
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